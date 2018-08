Deluxe Burger levert hamburgers aan huis Rutger Lievens

23 augustus 2018

18u22 0 Aalst Deluxe Burger, het Aalsterse hamburgerrestaurant in de Gentsestraat, start met thuisleveringen. Als je een hamburger online of telefonisch bestelt, krijg je hem thuis geleverd binnen het half uur.

Deluxe Burger was het eerste Aalsterse hamburgerrestaurant en startte in 2012. Ondertussen is er meer concurrentie, onder meer van Ellis Gourmet Burger, maar Deluxe Burger doorstaat die test goed. "Eerlijk gezegd hebben we dat nog niet gevoeld, de concurrentie van Ellis. Onze klanten zeggen: het was goed voor één keer. Hier heb je toch een meer huiselijke sfeer, het grootmoedergevoel. En we doen alles zelf en denken ook aan de vegetarische medemens", zegt Peter De Bruecker, in het carnavalsmilieu wereldberoemd omwille van linjekes.be.

Deluxe Burger start dus met aan huis leveringen. "Je kan bestellen via onze nieuwe website www.deluxeburger.be of telefonisch. Dat kan tot 21 uur, dan leveren we een half uur later, maar je kan ook bijvoorbeeld een week op voorhand bestellen. We zijn afgelopen maandag gestart. Er is nu iemand die een hamburger besteld heeft en die vrijdagavond wil geleverd zien", zegt Peter. "Levering is gratis, je betaalt dezelfde prijs als in het restaurant. We leveren in Aalst en deelgemeenten, Lede en Erpe-Mere."