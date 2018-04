Delhaize krijgt prijs voor voedselhulp 05 april 2018

02u48 0

Delhaize Belgium won recent de Food Waste Award en dat is mede dankzij het werk van de Delhaize in Aalst. De keten ontving de prijs voor hun engagement om onverkochte goederen te herverdelen. In 2017 is er zo 2.635 ton voedsel gered van de afvalberg. Ook de supermarkt aan de Parklaan doet hieraan mee. "Al jaren werken wij samen met het OCMW", aldus directeur Christophe Vanhoutte. "Voedsel dat wij niet meer kunnen verkopen maar nog perfect te consumeren is, wordt dagelijks opgehaald door het OCMW. Zo dragen we ons steentje bij tegen voedselverspilling en helpen we de hulpbehoevenden." Oorspronkelijk werkte Delhaize samen met de voedselbedeling van Kamiel Sergant. Het voedsel wordt tegenwoordig verdeeld via de sociale kruidenier van het OCMW. (RLA