Delegatie uit Worcester warm ontvangen 27 januari 2018

Vertegenwoordigers van Aalsterse Noord-Zuidorganisaties, de kunstacademie en schepen van Internationale Samenwerking Karim Van Overmeire (N-VA) hebben een delegatie uit Worcester in de Westkaap in Zuid-Afrika ontvangen. "Aalst heeft al enkele jaren een stedenband met Worcester. De delegatie bestond uit directeur Richard Ellman en de leerkrachten Brian Magaar, Pieter Heyneke en Hester Dutoit van de kunstacademie 'Hugo Naudé' en de 'Worcester Sekondere School'. In hun bagage hebben de Zuid-Afrikanen heel wat werken van hun leerlingen mee. Donderdag wordt er in het stedelijk museum 't Gasthuys een tentoonstelling geopend waarbij de Zuid-Afrikaanse kunstwerken samen met werk van de Aalsterse Academie voor Beeldende Kunsten wordt tentoongesteld", zegt de schepen. "Aalst en Worcester hebben ook al op andere manieren samengewerkt. Zo wordt in Worcester de middenstand gepromoot met de campagne 'Worcester winkelhart', een perfecte kopie van ons eigen 'Aalst winkelhart'. Bij de officiële recepties in Aalst wordt wijn uit Fairhills bij Worcester geserveerd. De samenwerking tussen de scholen is een nieuwe stap."





(RLA)