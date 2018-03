Dekenijen leggen met aprilvis pijnpunt bloot EINDELIJK: PASTORIJTUIN WORDT OPENGESTELD... OF TOCH NIET? RUTGER LIEVENS

31 maart 2018

03u25 0 Aalst 'Eindelijk!', klonk het in de Facebookgroep 'Ge zetj van Erembodegem as ge...' toen iemand er een foto postte van een 'Afgifte Sloopvergunning'-affiche om de muur van de pastorijtuin te slopen. Helaas ging het om een grap van de dekenijen, die de kwestie nog eens wilden aankaarten.

Gert Cardon van de Erembodegemse dekenij Dorp en Steven Van Vaerenbergh van dekenij Hogeweg hingen de valse 'Afgifte Sloopvergunning' aan de muur die het dorpscentrum scheidt van de groene pastorijtuin, tussen de kerk van Erembodegem en de Dender . "Al meer dan 20 jaar wordt er gepraat en worden er politieke spelletjes gespeeld over het openstellen van de pastorijtuin", zeggen ze.





Masterplan Erembodegem

"Naar aanleiding van het masterplan Erembodegem willen wij deze problematiek nog eens onder de aandacht brengen met deze ludieke aprilgrap. De twee dekenijen van Erembodegem samen vertegenwoordigen meer dan 50 lokale handelaars. Die zijn al jaren vragende partij voor de afbraak van de kerkmuur en het openstellen, herinrichten en opfrissen van de tuin."





Met het openstellen zou het dorp meteen een groen parkje hebben in het centrum. "Achter die versleten muur ligt een prachtig stuk groen te verloederen, pal in de volgebouwde dorpskern. Hoog tijd om iedereen te laten meegenieten", zegt Steven Van Vaerenbergh. Zijn collega Gert is het ermee eens. "Al jaren is het duidelijk dat de kerkfabriek niet staat te springen om het perceel open te stellen. Mits wat creativiteit - bijvoorbeeld door de muur te vervangen door een moderne, open afsluiting met grote toegangspoort - moet een verzoening tussen enerzijds eigendomsrecht en anderzijds een verpletterend maatschappelijk belang mogelijk zijn. Het kan echt een hippe ontmoetingsplaats worden voor jong en oud, groot en klein."





Schepen van Kerkfabrieken Iwein De Koninck (CD&V) zegt dat er tijdens een recent overleg met de kerkfabriek een overeenstemming was bereikt. "Er lagen verschillende scenario's op tafel. Er is een voorstel dat met iedereen is afgetoetst en haalbaar lijkt te zijn", zegt De Koninck. Het probleem blijkt ook niet meteen bij de kerkfabriek te liggen, maar bij de overheidsinstantie Onroerend Erfgoed, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). "Naar aanleiding van de opmaak van het masterplan Erembodegem zijn er verschillende opties onderzocht. Op 28 april zullen we daar verslag van uitbrengen op een bewonersvergadering. Helaas hebben we over de pastorijtuin nog geen groen licht. Er is nog een overleg gaande met Onroerend Erfgoed over het openstellen van de pastorijtuin", aldus Verdoodt.