Definitief: geen doortrekking van de Ring door Osbroek en stadspark Rutger Lievens

23 januari 2019

15u40 4 Aalst Er komt geen doortrekking van de ring rond Aalst doorheen het Stadspark en Osbroek. De Vlaamse regering heeft de reservatiestrook geschrapt waardoor de waardevolle groen- en natuurgebieden van Osbroek en Gerstjens gevrijwaard worden.

Schepen van Ruimtelijke ordening, Planning, Omgevingsvergunningen en Ruimtelijke en Stedelijke Ontwikkeling Caroline Verdoodt (N-VA) reageert tevreden. “De keuze ligt in lijn met de beleidsvisies vanuit de stad, en leidt tot een verdere vrijwaring van de waardevolle groen- en natuurgebieden van het Osbroek en de Gerstjens. De schrapping biedt nu ook meer rechtszekerheid voor een handvol eigenaars van woningen en bouwgronden langsheen de Ninovesteenweg (N405) die erdoor werden getroffen. De stad adviseerde de schrapping dan ook positief”, zegt ze.

Reservatiestroken

Bij het inkleuren van de gewestplannen eind jaren 70 werden naast de verschillende bestemmingszones ook een groot aantal zogenaamde ‘reservatiestroken’ ingetekend. De bedoeling was om bepaalde stroken te gaan voorbehouden voor toekomstige infrastructuurwerken aan autowegen en waterlopen.

“Nu, bijna vijftig jaar later is de kans groot dat de voorziene werken van openbaar nut nooit zullen worden gerealiseerd. Daarom vroeg de Vlaamse Regering om na te gaan welke reservatiestroken er konden geschrapt worden zodat de eigenaars van percelen en gronden binnen een reservatiestrook meer zekerheid krijgen over hun plekje grond”, zegt Verdoodt (N-VA).

Op het Aalsters grondgebied lopen vier dergelijke reservatiestroken: langsheen de Dender ten noorden en ten zuiden van de stad die het recht trekken of verbreden van de Dender mogelijk maken, een strook ten westen van Gijzegem voor de doortrekking van de N41 vanuit Aalst richting Dendermonde en de doortrekking van de R41 doorheen het stadspark in functie van de volledige sluiting van de ring rond Aalst.

“De Vlaamse Regering heeft nu beslist om in Vlaanderen 160 (delen van) reservatiestroken op te heffen, waaronder dus de reservatiestrook voor de doortrekking van de R41 in Aalst”, zegt schepen Verdoodt (N-VA).

File anders aanpakken

De stad wil de mobiliteitsproblemen op een andere manier aanpakken. “We willen zo snel mogelijk met de Vlaamse regering samen zitten om de doorstroming op de knooppunten Haring, Albatros, Albrechtlaan-Brusselbaan, vlotter te laten verlopen”, verzekert Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), schepen van Stadsvernieuwing, Openbare werken, Mobiliteit en Personeel.