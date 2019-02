Defecte motor van autolift in nieuwbouwappartement veroorzaakt rookontwikkeling Koen Baten

13 februari 2019

16u06 0 Aalst Een defecte motor van een autolift aan een nieuwbouwappartement in de Frederic Van Der Nootstraat blokkeerde woensdagnamiddag en veroorzaakte heel wat rookontwikkeling. De lift transporteert auto’s van het appartementsgebouw in een ondergrondse garage, maar blokkeerde plots.

Een bewoner die in het gebouw woonde en net naar buiten kwam merkte een hevige rookontwikkeling op vanuit de lift en verwittigde meteen de brandweer. “Door het defect aan de motor blokkeerde de lift. Hierdoor geraakte de motor oververhit en kwam er rook vrij", zegt officier David Daelman. “Een echte brand was het niet, maar onze brandweerlui koelden de motor even af en zorgden voor de nodige verluchting in de lift. Schade is er niet", aldus Daelman.

Hoe het defect aan de motor veroorzaakt werd is niet duidelijk. De appartementen zijn nog maar bewoond sinds juni vorig jaar. Sommige staan zelfs nog te koop.