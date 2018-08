Defecte hoogspanningskabel veroorzaakte stroompanne Koen Baten

02 augustus 2018

10u38 5

De grote stroompanne die rond 22.45 uur een groot deel van Aalst en Erpe-Mere had getroffen, is ontstaan door een kabeldefect op een hoogspanningskabel. Het probleem situeerde zich op de hoek van de Eendrachtstraat met de Bredestraat in Aalst. "De stroom werd omgeschakeld en de hele nacht hebben we doorgewerkt om de kabel te herstellen", zegt David Callens van Eandis.

Het was niet de eerste keer dat de stroom in Aalst en Erpe-Mere uitviel. Vorige week waren er ook al twee korte stroomonderbrekingen. De panne van gisteren had echter niets te maken met de eerdere incidenten. "Die bevonden zich toen in cabines die ontploft waren, terwijl het gisteren om een kabel ging. Onze netten zijn een van de betrouwbaarste van Europa, maar uiteraard kan er altijd iets mislopen", zegt Callens. "Wij zullen alleszins het net nauwgezet monitoren."

De panne duurde uiteindelijk iets langer dan een uur. Rond middernacht hadden de meeste bewoners van Aalst en Erpe-Mere terug stroom.Een schadevergoeding vragen is echter niet mogelijk omdat de stroompanne niet langer dan vier uur duurde. "Klanten die toch menen schade te hebben kunnen altijd contact opnemen met hun verzekeraar", besluit David.