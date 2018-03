Deel Pontstraat en Désiré De Wolfstraat tijdelijk afgesloten 29 maart 2018

02u55 0

Op dinsdag 3 april starten in opdracht van Eandis nutsleidingswerken in de Pontstraat, op het Burgemeestersplein en in een deel van de Désiré de Wolfstraat in Aalst. "Het gedeelte Pontstraat tussen de Houtmarkt en de Anna Snelstraat en de toegang tot de Erembodegemstraat via de Désiré De Wolfstraat worden in functie van deze werken afgesloten voor doorgaand verkeer", zegt de stad Aalst. "Tijdens de werken wordt de middendrukgasleiding tussen de Désiré de Wolfstraat en de Anna Snelstraat vervangen. In de eerste fase wordt tussen het Burgemeestersplein, Désiré de Wolfstraat en de Houtmarkt en Sterherenstraat een gestuurde boring uitgevoerd. Deze fase wordt uitgevoerd tijdens de paasvakantie. Het gedeelte Pontstraat tussen de Houtmarkt en de Anna Snelstraat wordt hierbij afgesloten voor doorgaand verkeer. Om de toegang tot het deel van de Pontstraat tussen de Anna Snelstraat en de Grote Markt te behouden, zal tijdens de werken tijdelijk tweerichtingsverkeer ingesteld worden in de Anna Snelstraat. Het Begijnhof blijft op die manier ook bereikbaar", aldus de stad.





Aansluitend op deze fase starten de werken in de Anna Snelstraat. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken afgerond zijn op maandag 30 april. (RLA)