Decorbouwer van Tomorrowland en Plopsaland legt boeken neer Rutger Lievens

31 januari 2019

12u13 0 Aalst Neverland Themepark Projects uit Hofstade, de vaste decorbouwer van Tomorrowland en verschillende pretparken, legt de boeken neer. De zaakvoerder stuurde het spijtige nieuws naar zijn klanten.

Kurt Heerman, de zaakvoerder van Neverland, communiceerde het nieuws van de stopzetting van zijn bedrijf als volgt: “Met bevende stem en klein hartje melden wij u dat Neverland Themepark Projects niet langer actief is. We willen u bedanken voor de jarenlange samenwerking en het vertrouwen. Dit bericht zal hard binnenkomen, daar zijn we ons goed van bewust. Met heel ons team hebben we gevochten tot de laatste minuut, maar door een samenloop van omstandigheden zijn we genoodzaakt de deuren van Neverland definitief te sluiten. Onze gemeende excuses voor de overlast die wij u mogelijks berokkenen”, staat er in de mail.

Een van de schuldeisers kreeg dit bericht in zijn mailbox. “Wij hadden na diverse betalingsherinneringen een juridisch kantoor ingeschakeld om aan onze centen te geraken, waarop de brief als antwoord kwam”, zegt de schuldeiser.

De trots van Aalst

Met Neverland verdwijnt een van de bedrijven waar Aalst trots op was. Neverland was gegroeid uit de creativiteit van carnavalisten die werkten aan carnavalswagens en besloten daar iets meer mee te doen. Kurt Heerman en de zijnen bouwden mee aan Plopsaland, Bellewaerde Park, Boudewijn Seaparck, Walibi Belgium, de Efteling, en ga zo maar door.

In een interview met ‘Parkworld’ geeft Kurt Heerman uitleg over zijn eerste opdracht. “Ons eerste project was in het vroegere Meli Park, toen we gevraagd werden om het sprookjespark, dat nu niet meer bestaat, terug in een aanvaardbare staat te brengen. Het gedeelte was in een vervallen staat verzeild geraakt: vele items waren gewoonweg stuk”, zo vertelt hij. “In die periode begonnen we ook te werken voor Studio 100 bij de bouw van enkele decors voor één van hun producties.”

“Niet veel later kregen we dan als eerste het nieuws te horen dat Meli park zou verkocht worden. Toch beangstigend voor een beginnende ondernemer, maar toen we vernamen dat Studio 100 de overnemer was, dan hebben we toch opgelucht ademgehaald. Die samenloop van omstandigheden heeft ons bedrijf zeker geholpen om op de kaart te zetten: de eerste jaren toen het park een metamorfose onderging, hebben we veel samengewerkt en hebben we heel mooie zaken gerealiseerd”, zei Heerman. Neverland zou voor elk Belgisch pretpark iets bouwen, maar Neverland bouwde ook bijvoorbeeld Disneyland Parijs.

Tomorrowland

Neverland is vooral bekend van de decors die het bedrijf maakte voor Tomorrowland. Neverland werkte al van bij de start van het dancefestival in 2005 regelmatig samen met Tomorrowland. “Ik herinner me nog dat die jongens van Tomorrowland bij ons prijs kwamen vragen”, vertelde Kurt Heerman in een interview in 2014. “Toen ik 10.000 euro voorstelde, was hun reactie: ‘Hoe gaan we dat betalen?’. Er is veel veranderd sindsdien, maar de organisatoren van Tomorrowland zijn altijd erg loyaal gebleven. Er is een fijne wisselwerking ontstaan waarbij wij toch al een beetje weten wat ze willen.” Dit jaar zal Tomorrowland een andere decorbouwer moeten vinden.