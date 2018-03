Decathlon opent in 2021 op Tragel EERSTE SCHOP RETAILCOMPLEX GAAT IN 2019 IN DE GROND RUTGER LIEVENS

13 maart 2018

02u45 0 Aalst Het werd gefluisterd, maar nu staat het ook 100 procent vast. Decathlon komt naar Aalst en zal in 2021 een conceptwinkel openen in het retailcomplex op de Tragel. De eerste schop gaat in 2019 in de grond.

Expansion Manager Lindsay Van Geersom zegt dat Decathlon ingetekend heeft in het Tragel-project. "Het is 100 procent zeker dat Decathlon in 2021 een winkel zal openen in Aalst", zegt ze. "Decathlon wil in alle grote centrumsteden aanwezig zijn. In de provincie Oost-Vlaanderen is Aalst zeker één van de steden waar we naartoe willen." In de plannen is 5.000 vierkante meter ruimte voorzien voor de sportwinkel. "De winkel zelf zal wat kleiner zijn. Het zal een conceptwinkel zijn waarbij we Aalst willen laten kennismaken met ons ruim aanbod. Je zal er aan aanbod van een 70-tal sporten vinden", aldus Van Geersom.





Ook Torfs, Aldi, Renmans, Zeb, E5 Mode, Smatch, Blokker en Leen Bakker hebben hun komst bevestigd. Volgens de plannen wordt in de tweede helft van 2018 de bestaande Aldi afgebroken en het terrein na eventuele sanering bouwrijp gemaakt. Aldi zal haar activiteiten tijdelijk verhuizen naar een leegstaand gebouw zuidelijker op de Tragel. Wanneer het retailcomplex klaar is, verhuist Aldi.





Woontoren

Naast een retailcomplex van 15.000 vierkante meter komt er een ruimte voor wonen met onder meer een woontoren van 60 meter hoog (5.700 vierkante meter) en het multifunctionele evenementen- en sportcomplex (7.600 vierkante meter), waardoor Aalst eindelijk een zaal heeft voor de prinsenverkiezing en basketclub Okapi Aalstar.





In het milieu-effectenrapport staat meer info over de timing van de ontwikkelingen op de Tragel-site. In een eerste fase starten de werken aan het retailgebouw en de multifunctionele zaal. De bouwaanvraag zal in oktober 2018 worden ingediend. Het is de bedoeling om in 2019 de bouw te starten, wat in 2021 moet resulteren in een nieuw winkelcomplex en evenementen- en sporthal. In oktober 2018 zal ook de bouwvergunning van de woontoren aangevraagd worden, de bouw start in de tweede helft van 2019. Voor het appartementsgebouw dat er komt tussen Schellaert en de Nieuwe Tragelweg zal er ten laatste tegen juni 2019 een bouwaanvraag ingediend worden, de bouw start in 2020 en zal in 2023 klaar zijn.





"We zijn de milieu-effecten bijkomend aan het onderzoeken naar aanleiding van de concrete invulling van de retailzone. De termijn voor de aanvraag van de bouwvergunning schuift daardoor op. Doel is nog altijd de eerste vergunningen af te leveren in 2019", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA).