Debat over lokaal voedsel 22 februari 2018

02u40 0

Morgen vindt rond 18 uur in Netwerk Aalst een eerste keer 'Bureau D'Alimentation' plaats, voor wie graag een hapje eet en een mondje debatteert. Vanaf nu zal Bureau D'Alimentation elke laatste vrijdag van de maand de keuken van Netwerk Aalst overnemen. Deze keer wordt er gedebatteerd over lokaal voedsel.





"In Aalst en omstreken is van alles in beweging rond lokaal voedsel en lokale economie, zo bewijzen initiatieven als Mier vzw, de Warme Meente en Lokaalmarkt. Bureau d'Alimentation is benieuwd naar de definiëring van het woord 'lokaal' in een alsmaar diversere samenleving. In een kritisch debat met Bruno Eeman, Joachim Rummens en Jan Blindeman schetsen we de situatie van lokaal voedsel vandaag", zegt Netwerk Aalst. "Chef-kok Abdell bereidt een heerlijk Syrisch buffet met keuze uit vegetarische of niet-vegetarisch gerechten voor een democratische prijs. Deze maaltijd brengt letterlijk en figuurlijk voer voor discussie op het bord.





Inschrijven kan via bureaudalimentation@netwerk-art.be. Prijs voor een buffet en debat bedraagt 12 euro. Meer info op www.netwerkaalst.be. (RLA)