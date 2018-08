Deathride over Dender tijdens Autovrije Zondag Rutger Lievens

30 augustus 2018

16u38 1 Aalst Een tunnelloop door de nieuwe autotunnels aan de Boudewijnlaan, een elektrische fietsenmarkt, wellness op wielen, springkastelen en een deathride over de Dender. Er staat heel wat op het programma op Autovrije Zondag 16 september.

Hét event op Autovrije Zondag zal natuurlijk de al aangekondigde opening van de tunnels aan de Boudewijnlaan worden. "Om 14 uur start hier ook de Tunnelloop, een parcours van 7 kilometer met start en aankomst aan de tunnels", zegt schepen Dylan Casaer (Lijst A). "Sportievelingen lopen of wandelen langs verschillende pleinen in de binnenstad, die allemaal in tunnelthema aangekleed zijn. De eerste 2.500 Aalstenaars die voor 10 september inschrijven nemen gratis deel." Inschrijven kan via www.ringaalst.be/tunnelloop.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet vanaf 10 uur nog verschillende activiteiten in en rond de tunnel. Zo is er een fototentoonstelling met een overzicht van de werken die in 2015 startten. Om 12.30 uur is er een optreden van Knetter Kidsband, om 16 uur zorgt coverband Commerwell voor sfeer. Er zijn ook doorlopend allerlei activiteiten voor kinderen met springkastelen, volksspelen, grime...

Mobiele sauna

De Graanmarkt is tijdens Autovrije Zondag dé plek om te ontstressen. "Je kunt er zwemmen in een caravan, een voetenbad nemen in een aanhangwagen of je stress uitzweten in een mobiele sauna", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "‘Upcycle’ oude fietsbanden tijdens de workshop juwelen maken. Het materiaal ligt voor je klaar, je moet enkel je fantasie de vrije loop laten. Tussen 14 en 16.30 uur word je volledig zen tijdens een yogasessie van Aalsterse yogagoeroe Sarat."

Schrijf je in via www.aalst.be/autovrije- zondag/fietsjuwelen.

Op de Grote Markt kan je rondjes rijden op het parcours met gekke fietsjes van Vzw Grote Markt. Op de Hopmarkt staat de fiets dit jaar centraal. Test de nieuwste modellen elektrische fietsen uit op de fietsenmarkt. De allerkleinsten kunnen er in een veilige omgeving de fietslessen van de Fietsersbond volgen, op voorwaarde dat ze hun eigen (loop)fietsje meebrengen.

Death Ride

Aan de Pierre Corneliskaai krijg je de unieke kans om de Dender vanuit de lucht te kruisen met een death-ride. "Meld je hiervoor aan bij de tent ter hoogte van Brico. Ben je liever toeschouwer, dan heb je vanop de Dwarsligger het perfecte uitzicht", zegt Casaer. "Ter hoogte van de kijkwoningen aan Pier Kornel staan springkastelen opgesteld waar zowel kinderen als volwassenen zich op kunnen uitleven."

In het ‘Klein Parksken’ organiseert de Fietserij vanaf 10 uur haar jaarlijkse tweedehandsmarkt met als thema: retro, vinyl, fietsen en fietsattributen. Een gezellige bar, foodtrucks en enkele ‘vinyl’ DJ’s zorgen voor de juiste sfeer. Vanaf 13 uur kan je zelf deelnemen aan het ‘Criterium van de Eeuwige Vlam’, een koers rond het parkje.

Welke zone is autovrij?

Op Autovrije Zondag wordt de volledige stadskern binnen de ringstructuur N9/R41 tussen 12 en 19 uur autovrij gemaakt, met uitzondering van de in- en uitvalswegen naar parking Keizershallen en de pendelparking. Die dag is alleen niet-gemotoriseerd verkeer welkom in het centrum tussen 12 en 19 uur. Voor de bussen van De Lijn wordt hierop een uitzondering gemaakt. De politie controleert de afgebakende zone op inbreuken en Gemeenschapswachten en vrijwilligers oefenen mee toezicht uit op de toegangen tot de autovrije zone.

Personen die toch met een gemotoriseerd voertuig in de autovrije zone moeten zijn, kunnen tot maandag 10 september een doorgangsbewijs aanvragen via www.aalstontknoopt.be.