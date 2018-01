De Zwisjelmoizen promoot Aalst als het Londen aan de Dender GROEP IN DE KIJKER 31 januari 2018

Aalst ondergaat een metamorfose, in plaats van het Charleroi aan de Dender is de stad zich volgens waarnemers aan het ontpoppen tot het Londen aan de Dender. "Aalst, het Londen aan de Dender... Samen met Steven Van Herreweghe, Frederik De Swaef, Lynn Van Royen en Leonard Santos, zijn ook de Zwisjelmoizen 'ondersteboeven' van hun hippe en trendy stad", zegt de carnavalsgroep die de vier opperhipsters van Aalst in het groot op de wagen zet. De vier BV's zullen ook aanwezig zijn op de doop nu zaterdag tussen 19 en 20.30 uur. De carnavalsgroep bestaat 10 jaar en loopt op plaats 13 in de stoet.