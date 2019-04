De Zonneroos-leerlingen kleuren bloemen, zwemmen tussen de vissen of bespelen een instrument: “Interactieve projector stimuleert beweging, coördinatie, geheugen, taal en sociale interactie” Rutger Lievens

10 april 2019

13u41 2 Aalst De leerlingen van De Zonneroos in Aalst worden voortaan visueel geprikkeld door de Omi Vista, een interactieve projector. De school verzamelde 11.000 euro, de kostprijs van de Omi Vista.

Een visje zwemt voorbij en verandert van richting als het kind het aanraakt. Of ze ‘verven’ met een verfborstel zonder verf over de zwart-witte tekening met bloemen, waardoor de bloemen kleur krijgen. De Zonneroos is een school in het buitengewoon onderwijs en deze kinderen hebben echt veel aan een Omi Vista.

“Het toestel zet kinderen aan tot bewegen. Kinderen die anders veel stiller zouden zijn en passief aan een tafel zouden zitten, gaan nu in interactie met wat er voor hen gebeurt. Het stimuleert de beweging, coördinatie, geheugen, taal en sociale interactie”, zegt directeur Kristoff Dhont. De Omi Vista bevat 400 spelletjes. Er hangt ook een serieus prijskaartje aan vast, maar de directeur vond dat de school het moest proberen. “De 11.000 euro werd bij elkaar gehaald dankzij de steun van Cera, The Rainbird, de oma van Thibo en onze champagneverkoop.”