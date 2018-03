De Werf verkoopt theaterzetels 15 maart 2018

Cultuurcentrum De Werf verkoopt haar theaterzetels. Een unieke kans voor wie zijn huis wil opfleuren met een authentieke theaterstoel. "Deze zomer vernieuwen we onze theaterzetels, dus geven we ons publiek de kans om de oude - zeg gerust vintage - zetels te kopen. De zetels kosten 30 euro per stuk en worden enkel in hun vaste constructies verkocht", zegt De Werf. "Dat varieert van 2 tot 20 zetels aan elkaar. Het is uiteraard wel mogelijk om ze zelf verder te demonteren."





Op zaterdag 31 maart organiseert De Werf een kijkdag voor geïnteresseerden. Op die dag kan je ook meteen zetels bestellen aan de balie. De online verkoop start op dinsdag 3 april om 10 uur via www.ccdewerf.be. Wie naar de kijkdag komt, heeft dus voorrang. De theaterzetels moet je zelf ophalen in de schouwburg en/of studio op zaterdag 9 juni tussen 9 en 16 uur. De Werf biedt de theaterzetels losgemaakt van de zaalvloer aan.





(RLA)