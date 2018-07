De Voegel moet scepter even in de kast laten ARENDPRINS GESCHORST NA HERHAALDELIJKE KLACHTEN RUTGER LIEVENS

06 juli 2018

02u53 0 Aalst Het organisatiecomité van het Arendcarnaval in Aalst heeft Arendprins Jerry Vinck op non-actief gezet. 'De Voegel', zoals hij genoemd wordt, heeft zich de laatste tijd zo misdragen, dat hij zijn scepter een tijdje moet thuislaten. Het is de eerste keer dat een regerende prins een sanctie krijgt.

Het Arendcarnaval wordt gezien als het kleine broertje van Aalst carnaval. Het heeft een eigen stoet en prinsenverkiezing in de Arendwijk in Aalst. De prins van dit jaar, Jerry Vinck, is geschorst. Voorzitter van het Arendcomité, Kristof Roelandt, maakte het nieuws zelf bekend op sociale media. "Woensdagavond heeft het Arendbestuur een moeilijke maar kordate beslissing genomen", zegt Kristof. "Na hehaaldelijke klachten hebben we besloten om prins Voegel tijdelijk te ontheffen van zijn taak om onze wijk te vertegenwoordigen. We hadden het gevoel dat de vele inspanningen die het bestuur de laatste jaren leverde om onze wijk weer op de kaart te zetten, teniet werden gedaan door zijn belangrijkste vertegenwoordiger, de prins carnaval. We hopen dat hij deze periode aangrijpt om te bezinnen en zijn fierheid terugvindt om zijn prinsenjaar met glans af te sluiten in onze fiere wijk", zegt Roelandt.





Feiten onbekend

Het Arendcomité noch Jerry Vinck willen zeggen welke feiten hebben geleid tot de schorsing. Op de prinsenverkiezing van het Arendcarnaval was er wel al een gespannen sfeer tussen Jerry en de tegenkandidaat Katleen. "Het gaat om wangedrag die prins onwaardig zijn, vinden wij", zegt Kristof, op dit moment op vakantie en niet op de vergadering van het Arendcomité. "Ik maak dit alles mee op afstand. Het bestuur heeft deze beslissing op een spoedvergadering genomen. Als voorzitter sta ik achter hun beslissing. De Voegel had al wat tegenstand voor de verkiezing. Met prins te worden is dit blijkbaar niet verbeterd en momenteel kan hij blijkbaar niet aan de druk weerstaan om overal in de clinch te gaan", zegt Roelandt.





Jerry Vinck beloofde als kind aan zijn vader, net voor die overleed, dat hij ooit prins carnaval van de Arendwijk zou worden. De triomf op de prinsenverkiezing van dit jaar in de Flora maakte dan ook heel wat emoties los, want voor Jerry Vinck is de titel van prins carnaval een kinderdroom die uitkomt. De op non-actief gezette prins wilde gisteren geen commentaar meer kwijt op de beslissing van het Arendbestuur. Hij mag geen prins meer zijn tot de avondmarkt in de Arendwijk eind augustus.