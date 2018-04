De uitdagers van Michel Cleemput: Massi en De Meyst 05 april 2018

02u59 0 Aalst Michel Cleemput wil in 2019 voor een vierde keer Prins Carnaval worden en heeft daartoe gisteren de Facebookpagina 'Michel Cleemput ver prinsj carnaval 2019' gelanceerd. Cleemput (69) krijgt tegenstand van Bart De Meyst (35) en Massimo Semeraro (25).

Bart De Meyst treedt met zijn deelname in de voetsporen van zijn vader. "Mijn vader Fons De Meyst deed in 1969 mee aan de prinsenverkiezing, maar het was Luc Peirlinck die toen won. Precies 50 jaar later stel ik mij ook kandidaat in het voor mij magische jaar 2019", zegt Bart De Meyst.





Italiaanse roots

Al 20 jaar helpt hij kandidaat-prinsen met hun show op de prinsenverkiezing. "Ik heb alles gedaan, van decorbouw tot dans. Met David stond ik op het podium voor al dat volk in de Flora en wist ik: hier wil ik als kandidaat staan", zegt Bart De Meyst, die werkt bij een heftruckleverancier in Leuven.





De andere kandidaat, Massi, is een Aalstenaar met Italiaanse roots. In de week is hij schrijnwerker, in het weekend dj. "En een geboren en bezeten carnavalist. Al zes jaar ben ik een creatieve duizendpoot bij AKV De Steynzoel'n. Ik wil me dit jaar als een ludieke, wat buiten de lijntjes kleurende kandidaat-prins tonen. Volks en aanspreekbaar, maar bovenal zeer sociaal in de omgang met iedereen en zeker mijn medekandidaten." (RLA)