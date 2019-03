De Streek van Aalst: “Unesco-erkenning? Return to sender” Rutger Lievens

22 maart 2019

19u27 0 Aalst Unesco overweegt om Aalst carnaval te verwijderen van de lijst van werelderfgoed en dat is ook De Streek Van Aalst uiteraard niet ontgaan.

‘Return to sender’, staat erbij deze cartoon. Op een poll op HLN.be geeft een meerderheid van de respondenten aan dat het inderdaad beter is om Aalst carnaval te schrappen van de Unesco-lijst. Vrijheid boven alles in Aalst.

De poll kan je hier invullen.