De riem mag er af: Peter Sagan geniet van de vakantie bij Ellis Gourmet Burger in Aalst Na een maand van zware inspanningen gaat 'groene trui' Peter Sagan eens lekker eten. Redactie

31 juli 2018

16u09 0

Na zijn puike prestaties tijdens de Ronde van Frankrijk won de Slowaakse wielerheld gisteren ook het na-Tourcriterium in Aalst. Hij stond op het podium naast Yves Lampaert en Mathieu van der Poel. Vandaag kon Sagan eindelijk aan ontspanning denken: hij genoot vanmiddag van frietjes en een Hoegaarden bij Ellis Gourmet Burger op de Grote Markt in Aalst. De keten heeft restaurants van Rotterdam tot Parijs en opende in maart zijn elfde restaurant in ons land in Aalst.

Sagan viel in de 17de etappe van de Tour bij de afdaling van de Col de Val Louren-Azet. Sindsdien ging wandelen moeilijk maar hij geraakte uiteindelijk wel in Parijs. De groene trui kan dus wel wat krachtvoer gebruiken. Na de maaltijd ging de immer vriendelijke Sagan samen met zijn ploegmaat Daniel Oss op de foto met de andere gasten in het restaurant.