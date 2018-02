De Popollekes laten je snoepen van de stad GROEP IN DE KIJKER 07 februari 2018

Al 31 jaar gaan De Popollekes mee in de carnavalsstoet van Aalst en dit jaar komen ze buiten met het thema 'Oilsjt, om van te snoepen'. Het gezicht van de groep is Werner Kinoo, de naam verwijst naar prins van 1987 Popoll of Paul Kinoo. Dat is de vader van Werner. Zelf werd Werner prins in 1994 en 2014. "Onze burgemeester D'Haese spreekt altijd over 'Aalst, charmante stad' en 'Aalst vergeet je nooit' en het DNA van Aalst, wij willen daar nog iets aan toevoegen. Aalst is een stad om van te snoepen. Wij gaan de stoet in met snoepkramen en ijskarren", zegt Werner Kinoo, die in 2020 een derde keer prins carnaval wil worden van Aalst.