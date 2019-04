De Pikkeling zoekt gastgezinnen voor 120 dansers uit Puerto Rico, India, Oekraïne en Martinique Rutger Lievens

16 april 2019

15u28 4 Aalst Het Internationaal Folkloristisch Oogstfeest De Pikkeling zoekt gastgezinnen voor 120 buitenlandse dansers. Deze zomer is er de vijftigste editie van De Pikkeling, van 24 tot 30 juli.

“Deze zomer vieren we de vijftigste editie van het internationaal Folkloristisch Oogstfeest de Pikkeling. Voor deze feesteditie nodigden we internationale folkloregroepen uit die ooit eens te gast waren”, zeggen de organisatoren van De Pikkeling. “In totaal zullen een 120 buitenlandse artiesten een week lang te gast zijn. Voor het logement doen we zoals steeds een beroep op gastgezinnen.”

De Pikkeling zoekt gastgezinnen die tussen 24 en 31 juli een tweetal gasten wil laten overnachten. De groepen uit Puerto Rico, India, Oekraïne en Martinique hebben hun aanwezigheid bevestigd. Meer info via de website van De Pikkeling.