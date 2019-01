De Parel in de bres voor Zoë (16) die vecht tegen kanker Rutger Lievens

09 januari 2019

15u32 3 Aalst Sport- en fitnesscentrum De Parel in Nieuwerkerken zamelt geld in voor Zoë, een 16-jarig meisje uit Denderleeuw dat strijdt tegen darmkanker. In De Parel kan je snoepjes en wenskaarten kopen. Het geld gaat naar de medische behandeling van Zoë.

Murielle Permentier van familiesportcentrum De Parel in Nieuwerkerken heeft al 1.800 zakjes snoep en 560 pakketjes wenskaarten verkocht voor het goede doel. Ze is in december ermee gestart, nu zaterdag hoopt ze de laatste zakjes snoep kwijt te geraken op het mega-event van De Parel. “In De Parel zijn alle lessen nu zaterdag tijdens onze opendeurdag gratis. We hopen dat veel mensen terwijl ze hier zijn iets kopen om Zoë te steunen”, zegt ze.

Zoë en haar mama zijn goeie vrienden van Murielle. Eind vorig jaar geraakte bekend dat Zoë darmkanker had. “Haar mama heeft hier gewerkt en Zoë kwam in het weekend soms mee. Dit raakt me zo diep dat ik vond dat we iets moesten doen voor haar”, zegt Murielle. Ondertussen zijn er nog twee andere acties bijgekomen. “Een buurtbewoner die bonsai kweekt, heeft aangeboden een paar van zijn bonsai-boompjes te verloten. Elke poging kost 1 euro, wie raadt hoe oud ze zijn gaat met een boompje naar huis”, zegt Murielle. En het is nog niet gedaan. Murielle zal ook spaghetti maken en verkopen voor het goede doel. Wie spaghetti bestelt, kan dat op 19 of 26 januari in De Parel in Nieuwerkerken afhalen. Ook deze opbrengst gaat naar Zoë. “Met het geld zal bepaalde medicatie die nu nog niet wordt terugbetaald door de overheid, betaald worden”, zegt Murielle.