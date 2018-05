De Nul haalt miljoenencontract binnen in Taiwan 04 mei 2018

De firma Jan De Nul uit Aalst en partner Hitachi halen een omvangrijk contract binnen voor ontwerp en installatie van een offshore windmolenpark voor de Taiwanese Westkust. "Jan De Nul Group ondertekende samen met partner Hitachi Ltd. uit Japan het contract voor het bouwen van het Changhua Offshore Windfarm Phase 1 Project in Fangyuan, voor de Taiwanese Westkust", zegt het Aalsterse baggerbedrijf. "In totaal zal het Consortium Jan De Nul - Hitachi 21 5,2MW windturbines op zee installeren in opdracht van staatsbedrijf en energieleverancier Taiwan Power Company. Het totale project heeft een waarde van ongeveer 700 miljoen euro (25 miljard Taiwanese dollar), waarvan twee derde voor rekening van Jan De Nul en een derde voor Hitachi. Samen met het eerder dit jaar toegekende Formosa 1 Phase 2 project voor ontwikkelaar Swancor-Macquarie-Orsted en het baggercontract Linkou Port eveneens voor Taiwan Power Company brengt dit de teller aan contractwaarde in Taiwan reeds boven 1 miljard euro." Het begin van de werken is voor het voorjaar van 2020 en de totale oplevering van het project zal gebeuren tegen eind december 2020. (RLA)