De Nul bouwt 's werelds grootste windturbines BAGGERBEDRIJF HEEFT ALWEER GROTE OPDRACHT BEET RUTGER LIEVENS

11 juli 2018

02u35 0 Aalst De Jan De Nul Group uit Aalst neemt de bouw van 's werelds grootste windturbines voor zijn rekening. De firma bouwt voor Colruyt een zevende windpark voor de Belgische kust. Het gaat om 23 windturbines van 180 meter hoog. Jan De Nul is verantwoordelijk voor het design, de bouw en de installatie.

De grootste windturbines ter wereld zullen worden gezet door een Aalsters bedrijf, dat maakte Jan De Nul Group bekend. "Jan De Nul ondertekent het contract voor de bouw van Northwester 2, het zevende windpark voor de Belgische kust. Hiermee gaat Jan De Nul voor de derde keer een samenwerking met windparkontwikkelaar Parkwind, filiaal van Colruyt, aan. Jan De Nul is verantwoordelijk voor het design, de bouw en installatie van 23 fundaties, het transport en de installatie van de kabels en het transport en de installatie van de windturbines bovenop de fundaties", aldus het bedrijf. "We gaan voor de derde keer in zee met Parkwind", zegt Peter De Pooter, Manager Offshore Renewables bij Jan De Nul Group. "We zijn dan ook bijzonder tevreden met het vertrouwen dat Parkwind in onze expertise stelt." Stan Logghe, projectverantwoordelijke van Jan De Nul voor Northwester 2, vult aan. "Met dit project kunnen wij als eerste maritieme bouwer 's werelds grootste windturbines op zee installeren, een mooie mijlpaal voor ons, maar ook zeker voor de offshore windindustrie."





Krachtigste windturbine

Het Northwester 2 windmolenpark ligt 48 kilometer uit de kust en zal de grootste en krachtigste windturbine die vandaag op de markt beschikbaar is, installeren: de V164-9,5MW. Enkel de fundering weegt al zo'n 1.000 ton. "Jan De Nul zal de installatiewerken starten in juni 2019 waarbij de firma het ontwerp van de fundaties op zich neemt, verantwoordelijk is voor de aankoop en installatie van de fundaties en de installatie van de kabels en windturbines", klinkt het bij Peter Caluwaerts, Parkwind's projectdirecteur voor het Northwester 2 project. "Het Northwester 2 windmolenpark zal volledig operationeel zijn in 2020 en zal voldoende groene elektriciteit opwekken voor 220.000 gezinnen."





Ook in Azië

Binnen Europa voerde Jan De Nul Group al verschillende offshore-windprojecten in België, Engeland, Zweden, Denemarken, Finland en Duitsland uit. In België bouwde Jan De Nul eveneens voor Parkwind het Bligh Bank Phase 2 windpark, beter bekend als Nobelwind, een offshore windpark met vijftig 3,3MW turbines. Eerder dit jaar nog lanceerde Jan De Nul Group zich als eerste Europees bedrijf op de Aziatische offshore windmarkt met de ondertekening van meteen twee grote offshore windprojecten in Taiwan: het Formosa 1 Phase 2 OWF project in opdracht van Formosa Wind Power Co en het Changhua OWF project in opdracht van Taiwan Power Company. "Jan De Nul Group pioniert hiermee in het exporteren van de windexpertise uit de lage landen buiten Europa", zegt het bedrijf.