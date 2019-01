De Meyst haalt meeste punten op Driekoningenfeest, Massi mag prinsenverkiezing openen Rutger Lievens

Massimiliano Semeraro (alias Massi) mag als eerste optreden op de prinsenverkiezing van Aalst, Bart De Meyst (alias Meyst) komt als tweede op het podium. Vanavond was er het Driekoningenfeest op het Statieplein waarbij Massi en Meyst het voor het eerst tegen mekaar opnamen. Meyst haalde de meeste punten en koos voor plaats twee op de prinsenverkiezing.

Op het Driekoningenfeest op het Statieplein staan de kandidaat-prinsen voor het eerst tegenover mekaar. In enkele kennis- en praktische proeven moesten ze zich bewijzen voor Meyst-fans in het wit en Massi-fans in het rood. Zo moesten ze proberen zoveel mogelijk ballonnen in een overall kwijt te geraken. Op het einde van de avond verzamelde Massi 40 punten en Meyst 80.

De winnaar van het Driekoningenfeest mocht kiezen of hij als eerste of als tweede zal optreden op 26 januari. “Persoonlijk denk ik dat de volgorde niet veel uitmaakt, maar ik heb geluisterd naar mijn team. In carnaval is dat toch een bijgeloof dat je meer kans hebt om te winnen als je als tweede optreedt”, zegt Bart De Meyst. Maar ook Massi was tevreden. “Ik wou nummer 1 en ik heb hem. Waarom, dat zullen jullie de 26ste wel zien”, aldus Massi.