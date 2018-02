De Matotten laten politici paraderen op olifanten Groep in de kijker 10 februari 2018

De Matotten hebben dit jaar voor het thema 'Wie veroevert er et Oilsjters paradois?' gekozen. De carnavalisten bouwden gigantische olifanten en op die olifanten zullen de kopstukken van de Aalsterse politieke partijen te zien zijn. "D'Haese zit op zijn troon, maar ook Jean-Jacques De Gucht, Ilse Uyttersprot en Ann Van de Steen krijgen een plek op een olifant", zeggen De Matotten. In de carnavalsstoet is Lotjonslos de oudste carnavalsgroep, maar De Matotten zijn niet veel jonger. "Het is onze 49ste stoet en die doen we met een 30-tal leden. We behaalden een keer het podium, de derde plaats, we zullen zien waar we dit jaar eindigen", zeggen ze.