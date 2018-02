De Loizemaanen houden kamelenrace GROEP IN DE KIJKER 03 februari 2018

Als u een kameel ziet passeren tijdens Aalst carnaval, dan kijkt u naar De Loizemaanen. De middelgrote carnavalsgroep met nummer 22 heeft een carnavalswagen gebouwd rond het thema 'De Loizemaanen pakken eir mei op een ongeloeifelijke kamiëlenrace'. Wat heeft een kamelenrace met carnaval te maken? Joris Van Der Eecken van De Loizemaanen legt het uit. "Elk jaar is er met carnaval de wedstrijd tussen de carnavalsgroepen voor de eerste plaats. Iedereen wil de beste zijn en triomferen op de prijsuitreiking maandagavond. Ons onderwerp hebben we vorig jaar twee dagen na carnaval gevonden op de kermis. Op het kamelenrace-foorkraam dachten we: dat zijn precies de Aalsterse carnavalsgroepen. Nu hebben we een praalwagen vol kamelen, de grootste kameel is 9 meter lang", zegt Joris. Zelf gaat de groep voor een plaats in de top vijf.