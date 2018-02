De Lodderoeigen winnen met 'politieke blaaskaken' 13 februari 2018

Bij de grote groepen ging het vooral tussen De Lodderoeigen, Possensje en Lotjonslos, maar het waren de Lodderoeigen die het uiteindelijk haalden. In de stoet voerden ze de lokale politici op als kikkers met hun thema 'Wie of wa waugt de sprong?'.





Ze liepen ook helemaal achteraan in de stoet en van op die plaats stijgen de kansen, maar ook de druk om te winnen gestaag. "Je hoopt en verwacht een klein beetje dat het zal lukken, maar het was toch spannend. Vanavond zijn wij aan het feest", zegt een overdonderde Herman Schelfaut van De Lodderoeigen. Possensje werd tweede met hun 'NVA'us spiritus@Alostus'. Lotjonslos vervolledigde de top drie met hun begrafenisstoet van het Ros Beiaard.