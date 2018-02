De Lijn vervoert 19.000 carnavalisten 16 februari 2018

De Lijn heeft 19.000 reizigers vervoerd tijdens Aalst Carnaval. Dat is een stijging van 8 procent in vergelijking met vorig jaar. Om reizigers vlot en veilig naar de carnavalsstoet te brengen, legde De Lijn extra busritten in bovenop de normale zondagsdienstregeling. In totaal maakten daar 10.600 reizigers gebruik van, 700 meer dan vorig jaar. Daarnaast lieten 6.800 bestuurders hun auto achter op de industrieterreinen Wijngaardveld en Industriezone III Erembodegem. Dat zijn er 450 meer dan vorig jaar. Van daaruit werden ze met pendelbussen gratis naar het stadscentrum gebracht. De Lijn zette ook nachtbussen in op zondag-, maandag- en dinsdagnacht. Die reden vanaf de omgeving van de Sint-Annabrug in Aalst naar verschillende bestemmingen rond de stad. Ook deze negen nachtlijnen waren gratis dankzij de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Aalst. De nachtbussen vervoerden in totaal meer dan 1.600 reizigers, 250 meer dan vorig jaar. (FEL)