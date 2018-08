De Lijn en stad starten proefproject met elektrische ringbus Rutger Lievens

19u15 2 Aalst De Lijn wil samen met de stad Aalst een proefproject op poten zetten met elektrische ringbussen. Er werd 60.000 euro vrijgemaakt voor een studie.

Onlangs lanceerde Ingmar Baeyens (Groen) in onze online reeks Geniaalst het voorstel om elektrische ringbussen in Aalst in te zetten. Een voorstel dat nu wel eens sneller realiteit zou kunnen worden dan gedacht. "We zijn daar eigenlijk al een tijdje mee bezig", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A). "Dus lang voor Groen het idee lanceerde. Met Lijst A willen we een elektrische Boulevardbus met een traject langsheen de Wallenring. Deze bus verzekert een vlotte verbinding tussen het stadscentrum en de vier randparkings die we inrichten. De Faluintjes-belbus blijft behouden."

Het plan werd al besproken met De Lijn, en ook daar is men fan. "Er komt nu een haalbaarheidsstudie, waarvoor 60.000 euro uitgetrokken wordt", aldus Casaer. "De Lijn betaalt de ene helft, wij de andere."

Lijst A stelde binnen het thema mobiliteit tien speerpunten voor. Naast een elektrische bus wil de partij onder meer ook een fietsdeelsysteem, private parking voor bewoners, een mobiliteits- en circulatieplan op maat van de burger en veilige fietsverbindingen tussen de dorpen en de binnenstad.