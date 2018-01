De Jefkes en hun kindercarnaval POSITIEVE KIJK VAN FEESTCOMITE¿VOORZITTER 30 januari 2018

"De Jefkes en hun kindercarnaval, die verdienen een pluim op hun hoed. Dat is nu eens #Oilsjtpositief wat die mannen doen", zegt feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen (foto). "Op carnavalsmaandag organiseren ze hun kindercarnaval in de Sint-Annawijk in Aalst. De jeugd, dàt is de toekomst van carnaval. Het zijn die carnavalistjes die bij de Jefkes aankomen met hun minipraalwagen, verkleed, die het carnaval van morgen zullen voortzetten. Ze kunnen dat allemaal doen dankzij de Jefkes", zegt Dirk. De stad organiseert op donderdag 8 februari 'Dag van het Kind', dan bezoeken honderden kinderen de Winterfoor. "Met het Feestcomité is het vooral op vrijdag 9 februari druk. De laatste vrijdag voor carnaval bezoeken we met prins Alex heel wat lagere scholen in Aalst", zegt Dirk.