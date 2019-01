De Herdersemse bevers bewonderen met de gidsen van Natuurpunt Rutger Lievens

10 januari 2019

19u34 0 Aalst Er zijn bevers actief in de Dender in Herdersem en samen met Natuurpunt kan je hen nu bezoeken. Op zondag 24 februari is er een ‘beverwandeling’.

“Er is nieuwe bever-activiteit gesignaleerd langs de Dender in Herdersem. De stad heeft er de buurtweg op de oever vrijgemaakt met onverwachte hulp van een bever”, zegt Natuurpunt. “De eerste sporen van bevers in onze regio dateren van 5 jaar geleden in natuurlandschap Beneden-Dender. In Gijzegem op de oude Dender is toen ook een dood dier aangetroffen.”

“Vorig voorjaar konden wandelaars bij valavond van op de tragel in Hofstade enkele keren een zwemmende bever spotten in de Dender. En nu blijkt dat de bever er zich vast gevestigd heeft. Natuurpunt zal nagaan met nachtcamera’s of er misschien zelfs een koppel verblijft”, zegt Natuurpunt. “De vooral nachtactieve bever is een absoluut beschermde soort en ook zijn burcht geniet volle bescherming. Gelieve de Denderoever rustig te bezoeken met hond aan de leiband.”

De wandeling start aan de dierenasiel Sint-Hubertus in de Hammestraat 52 in Aalst om 10 uur.