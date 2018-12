De halve stad boos op Optimal Parking Control: “Zonder waarschuwing boete omwille van vervallen bewonerskaart” Rutger Lievens

04 december 2018

16u42 0 Aalst Het was druk in de parkingshop van OPC in de Vlaanderenstraat in Aalst vandaag. De ene na de andere Aalstenaar kwam er zijn beklag doen over de boetes die werden uitgedeeld voor vervallen bewonerskaarten. “Er zijn fouten gemaakt door OPC”, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A).

Eind vorig jaar breidde de stad Aalst de blauwe zone uit. In de buurt van de Meuleschettestraat, Capucienenlaan en Parklaan moesten bewoners een bewonerskaart aanschaffen. De meesten vervulden hun plicht, maar zitten een jaar later toch met één of meerdere parkeerboetes.

“Plots moeten wij vorig jaar een parkeerkaart aanschaffen van 31,50 euro. Dit om gemiddeld één avond in de week ter hoogte van onze woning te kunnen parkeren”, zegt een bewoner van de Meuleschettestraat. “Want de straat staat telkens vol met voertuigen van de avondschool of bezoekers van de stad. Bij de heraanleg van onze straat zijn tevens de aantal parkeerplaatsen herleid naar ongeveer de helft van de capaciteit. Gisteren zie ik toevallig dat de kaart op 1/12/2018 is vervallen. Dus ben ik naar de OPC-shop geweest om mijn kaart te vernieuwen, maar OPC was uitzonderlijk gesloten. Groot was mijn verbazing dat er bij mijn thuiskomst een parkeerbiljet onder de ruitenwisser stak: 16 euro”, zegt een buurtbewoner.

Boetes annuleren?

Hij is niet de enige, aan de OPC-shop was het druk vandaag. “Ik heb al twee boetes ondertussen, omdat de OPC-shop gisteren niet open was", zegt Freya die in de Capucienenlaan woont. “Heel de straat heeft een boete. Erover praten met de parkeerwachters helpt niet”, zegt ze. Bewoners van de Valerius De Saedeleerstraat en Vakschoolstraat staan bij haar in de rij en bevestigen het verhaal.

Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A) is op de hoogte van het probleem en nam al contact op met Optimal Parking Control, dat in opdracht van de stad het parkeren in Aalst controleert. “OPC heeft hier inderdaad een administratieve fout begaan. Het is de normale gang van zaken dat je een verwittiging krijgt dat je bewonerskaart bijna zal vervallen en dat het tijd is om een nieuwe aan te vragen”, zegt Dylan Casaer (Lijst A).

“Dat is niet gebeurd in de maand voor 1 december”, zegt de schepen van Mobiliteit. “Het zou dus normaal zijn dat die boetes worden geannuleerd. Ik ben daarover in overleg met OPC”, zegt de schepen.