De Gekroonde Hoofden opent in oktober de deuren Rutger Lievens

24 augustus 2018

07u16 4 Aalst Ribbetjesrestaurant De Gekroonde Hoofden opent in oktober de deuren. Zaakvoerster Isabelle De Vleeschauwer zegt dat de voorbereidende werken volop bezig zijn.

"Er is heel veel nieuwsgierigheid, sommigen komen zelfs naar Gent om het ons te vragen wanneer het ribbetjesrestaurant in de Molenstraat in Aalst opent", zegt ze. "Een kledingwinkel ombouwen tot een restaurant gaat niet vanzelf. We zijn volop bezig met het plaatsen van de keuken. De bar, de nieuwe betegeling, er is werk. De beschermde buitengevel blijft onveranderd."

Het personeel heeft ze ondertussen aangeworven, ze zoekt alleen nog een afwasser. Met de komst van De Gekroonde Hoofden zullen er dan twee ribbetjesrestaurants in Aalst zijn op een steenworp van elkaar. Mozart heeft ondertussen een goed draaiende zaak in de Zwarte Zustersstraat.