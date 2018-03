De Gekroonde Hoofden komt naar Molenstraat RIBBETJESRESTAURANT OPENT OP 50 METER VAN MOZART RUTGER LIEVENS KOEN MOREAU

02u48 0 Aalst Het bekende Gentse ribbetjesrestaurant De Gekroonde Hoofden opent deze zomer een restaurant in de Molenstraat in Aalst, op 50 meter van concurrent Mozart. "Aalstenaars zijn bang om naar Gent te komen door het circulatieplan, dus komen wij naar hier", zegt de uitbaatster.

De Gekroonde Hoofden vestigt zich vlak naast De Werf, in Molenstraat nummer 49, waar tot voor kort een kledingszaak was. En daarmee komt de grote droom van Isabelle De Vleeschauwer, één van de vennoten van De Gekroonde Hoofden, uit. "Ik werk al 15 jaar in De Gekroonde Hoofden in Gent, maar ik ben afkomstig uit Aalst. De vorige eigenaar had geen ambitie om meer restaurants te openen, hij was tevreden met wat hij had in Gent. Nadat hij is gestorven hebben we het restaurant een paar maanden draaiende gehouden en dan hebben we met twee vennoten beslist om het over te nemen. Ik wou meedoen op één voorwaarde: er moest een tweede De Gekroonde Hoofden komen in Aalst", zegt Isabelle.





De Aalstenaars kennen de weg naar De Gekroonde Hoofden in Gent, zegt de uitbaatster. "Ik schat dat 70 procent van het zondags cliënteel van Aalst komt. Ze maken de verplaatsing, niet alleen voor de ribbetjes, maar voor de service en bediening. Maar ze klagen ook, over het circulatieplan, ze hebben geen zin meer om naar Gent te komen en ik begrijp hen", zegt Isabelle. "Als de Aalstenaars het niet meer zien zitten om naar ons te komen, dan gaan wij naar hen hebben we beslist. Ik hoop dat we volk van heel de regio naar ons restauran kunnen lokken."





Over drie maanden

Dat net om de hoek in de Zwarte Zustersstraat recent het concurrende ribbetjesrestaurant Mozart is geopend, schrikt De Gekroonde Hoofden niet af. "Geloof me, het is toeval dat we op een boogscheut van Mozart een restaurant opendoen. Ik wou al lang naar Aalst komen. Niets meer, niets minder", vertelt Isabelle. Bij Mozart zijn ze niet bang van wat concurrentie. "Dat houd je scherp hé", zegt Ives Vankerckhove van Mozart. "In Gent zijn er ook verschillende ribbetjesrestaurants en dat gaat. Al is Aalst niet zo groot als Gent, ik denk dat het moet kunnen. Aalst is groot genoeg voor een Mozart en een De Gekroonde Hoofden."





Op dit moment is er een bouwvergunning aangevraagd om het pand in de Molenstraat om te vormen tot een restaurant. "Als alles normaal verloopt kan het restaurant binnen een drietal maanden de eerste ribbetjes serveren, maar we moeten afwachten hoe vlot alles verloopt. Wij verwachten dat De Gekroonde Hoofden tegen de zomer klaar zal zijn om de eerste gasten te ontvangen", zegt De Vleeschauwer.