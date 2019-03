De drie dochters van Kamiel Sergant: “Zo fier op onze pa” Rutger Lievens

01 maart 2019

18u21 0 Aalst Ereburger van de stad Aalst, met Mensen Helpen Mensen weldoener voor de allerzwaksten van Aalst, benoemd door koning Alber II tot Commandeur in de Kroonorde én 50 jaar keizer van het carnaval. De erelijst van Kamiel Sergant (84) is lang. Keizer Kamiel rust nu uit in woonzorgcentrum Denderrust van een vol leven. “Wij zijn zo fier op onze pa”, zeggen zijn drie dochters Hilde (59), Mia (57) en Veerle (49) Sergant.

Op 3 december 1969 verleende het Feestcomité van de stad Aalst de titel van keizer carnaval aan Kamiel Sergant. Hilde en Mia Sergant herinneren zich dat nog. Hilde was 9 jaar oud, Mia 7 jaar. Veerle was nog niet geboren. “Ik weet dat nog, dat we met onze pa op het podium stonden toen hij keizer werd”, zegt Hilde. “Op onze t-shirt stond ‘papa zingt’. We beseften nog niet goed wat het betekende, als kind sta je daar niet echt bij stil en supporter je voor je vader. Voor ons was het een evidentie en gebeurde dat gewoon”, zegt Mia.

“Het was een titel voor het leven. Je moest natuurlijk wel drie keer prins carnaval zijn. Geen drie keer prins, dan geen keizer. Fransky De Boitselier was ook keizer geworden na drie overwinningen in de prinsenverkiezing. Maar later is Michel Cleemput ook drie keer prins geworden maar geen keizer”, zegt Veerle.

Drie Kamillekes

Het lijkt bijna evident maar de drie dochters van Kamiel dansten alledrie bij De Kamillekes. Het dansgroepje van keizer Kamiel volgde hem overal. De Kamillekes dansten vooraan in de stoet bij keizer Kamiel, maar ook op prinsenverkiezingen, in rusthuizen en zelfs op televisie. Van de drie zussen was Mia het langste lid van De Kamillekes.

“Ik was 27 jaar toen ik zwanger was van mijn oudste dochter en daarna ging ik niet meer mee naar de rusthuizen als een Kamilleke maar als een clown”, zegt Mia. Hilde en Veerle dansten heel hun jeugd mee maar stopten toch al sneller uit het dansgroepje. Veerle was 18 en Hilde 20. “Al was dat wel dik tegen de zin van ons vader”, zegt Veerle. De traditie werd wel verdergezet door de dochters van Mia, die ook bij De Kamillekes dansten.

“En hoe is het met u?”

Ook al zijn de drie zussen verschillend, toch dragen ze ontegensprekelijk Kamiel Sergant-DNA in zich. De ene is wat uitgelatener en feestelijk, de ander erfde dat sociaal voelende van keizer Kamiel. Alledrie zijn ze gebeten door carnaval. Het zou goed kunnen dat deze dames de komende jaren nog meer uit de schaduw van hun vader treden. Misschien dat iemand ooit Veerle kan overtuigen mee te doen aan de prinsenverkiezing, maar voorlopig beperkt ze zich tot ‘Kaffeiken in kaffeiken oit’ met carnaval.

“De dochter zijn van keizer Kamiel is ook niet altijd simpel. Soms lijkt het alsof mensen alleen in hem geïnteresseerd zijn. Als ze mij zien, dan vragen ze hoe het met hem is. Niemand vraagt eens: hoe is het met u?”, zegt Veerle. “Het grappige is, dat ik dat eens op de radio had verteld en dat mensen nu met opzet aan mij vragen hoe het is.”

Oilsjterse spirit

Als je carnaval viert is de kans groot dat je Hilde en Veerle zal tegenkomen in een van de cafeetjes. Veerle zit bij de carnavalsgroep van Oilsjt Mjoezik en Hilde werkt achter de schermen mee aan kostuumontwerpen. Bij Mia ligt het anders. “Als papa is gestopt ben ik ook gestopt. Een carnavalsgroep zie ik niet echt meer zitten, al sluit ik niet uit dat ik ooit nog in de stoet ga met een losse groep”, zegt Mia.

De zussen hebben wel een mening over carnaval en daarin is echt wel de spirit van keizer Kamiel te horen. “Carnaval is echt wel anders dan vroeger. Nu zijn er meer en meer regeltjes. De praalwagens zijn groot en bombastisch. Waar is de Oilsjterse spirit?”, vraag Hilde zich af. “Het is te commercieel geworden en eens je in dat straatje zit kan je nog moeilijk stoppen”, zegt Mia. “Aalst carnaval is werelderfgoed omdat het een ludiek straatcarnaval is, nu gaat het meer om schoonheid”, zeggen de zussen.

Kamiel Sergant heeft in zijn 50 jaar keizerschap zijn stempel kunnen drukken op Aalst carnaval. Voor hem was humor het wapen van de vrije geest en dat vat de Oilsjterse spirit mooi samen. “We denken dat er wel wat groepen een eerbetoon zullen brengen aan onze pa, we zijn zo fier op wat hij heeft verwezenlijkt”, zeggen de zussen.