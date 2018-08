De Belforttoren in karton... Bouwt u mee? Frank Eeckhout

15u15 1 Aalst Cirk! is op zoek naar tweehonderd enthousiaste Aalstenaars om samen de Belforttoren na te bouwen met... kartonnen dozen.

Er zullen niet minder dan 1.300 dozen en 240 rollen plakband nodig zijn om de kartonnen Belforttoren tijdens negen workshops in elkaar te knutselen. Het moet een indrukwekkend bouwwerk van twintig meter hoog opleveren, dat op zaterdag 25 augustus op de Grote Markt geplaatst zal worden. Daags nadien wordt het dan weer op spectaculaire wijze neergehaald.

Cirk! roept alle Aalstenaars op om deel te nemen aan één of meerdere workshops. Kinderen vanaf 10 jaar zijn welkom. Eén zo'n workshop duurt drie uur. Ze worden georganiseerd van maandag 20 tot en met vrijdag 24 augustus, telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Plaats van afspraak is de sportzaal van het GO! Atheneum Aalst op de Graanmarkt. Inschrijven via www.cirkaalst.be.