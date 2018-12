De 24-uren van Cimorné zitten erop: renners legden 10.000 rondjes af op de piste Rutger Lievens

23 december 2018

15u57 0 Aalst De 24-uren van Cimorné zitten erop. Om 14 uur werden de laatste rondjes gereden, de laatste plaat gedraaid en de laatste slag geslagen bij het belotten. Vorig jaar bracht de 24-uren van Cimorné meer dan 30.000 euro op. Afwachten of er dit jaar meer opbrengst is.

Moe maar voldaan, met hier en daar een traan, werd om 14 uur de 24-uren van Cimorné editie 2018 afgesloten. Twee projecten wilden de initiatiefnemers steunen: vzw Team Freekje en vzw Belgische Rett syndroom vereniging. Vorig jaar was de opbrengst meer dan 30.000 euro. “Het bedrag dat we deze keer ophaalden, maken we later bekend”, aldus Tom Calloens. “Het zal niet makkelijk zijn om deze keer 30.000 euro bij elkaar te krijgen, maar we wachten af.”

Er werden alvast 10.000 rondes gereden op de wielerpiste. Een ronde op de piste komt overeen met een afstand van 42 meter.