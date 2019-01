David Van De Steen in Utopia om te praten over boek ‘Overlever van de Bende van Nijvel’ Rutger Lievens

08 januari 2019

14u08 0 Aalst David Van de Steen komt op 17 januari naar Utopia om er te praten over zijn boek ‘Overlever van de Bende van Nijvel’.

“David praat openhartig over de Bende van Nijvel en de impact die de aanslag in Aalst op zijn leven had. Een beklijvende blik op een misdaad die nog steeds meer vragen dan antwoorden oproept”, aldus Utopia Aalst. De lezing vindt plaats op donderdag 17 januari om 20 uur in zaal Geuzen in Utopia. Inschrijving is vereist en toegang kost 5 euro. Inschrijven kan via info@utopia-aalst.be.