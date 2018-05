Darts-toppers in De Filatuur 11 mei 2018

02u46 0

De Aalsterse dartstoppers Geert De Vos en Andy Baetens schitterden woensdagavond op de eerste Cockney's Gin Dart Night in De Filatuur. De beste Belgische spelers namen het er tegen elkaar op. Het was de eerste keer dat er zo een groot dartsevenement plaatsvond in Aalst en de zaal zat goed vol. "Andy en ik spelen regelmatig in Engeland en daar is de aandacht voor darts immens. De Dart Night van vanavond is bijzonder leuk. In België een event zoals dit laten slagen, is niet makkelijk. Nochtans was België vroeger een echt dartsland - meer nog dan Nederland - en zijn er veel liefhebbers. Aalst alleen telt 30 dartsploegen en zo'n 300 dartsspelers", zegt Geert De Vos. (RLA)