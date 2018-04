Dansketting 06 april 2018

Op Dag van de Dans, 28 april, nodigt Danspunt alle steden, gemeenten en dorpen uit om deel te nemen aan De Dansketting en ook in Aalst wordt er gedanst. "In Aalst slaan de stad, Kunstoevers, CC De Werf en danscompagnie Francine De Veylder de handen in elkaar om zich samen met de inwoners al dansend een weg te banen door de stad", zeggen de organisatoren. "Tientallen, honderden mensen begeven zich dansend door de straten, begeleid door lokaal muzikaal talent. Jong en oud, schoorvoetend of toonaangevend. De groep groeit aan en nodigt iedereen uit om mee te dansen."





Inschrijven voor de Dansketting kan via cultuur@aalst.be. Om 14 uur leren de dansers de choreografie aan op het Werfplein. Om 15 uur start de Dansketting. (RLA)