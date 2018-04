Dansketting waagt zich over De Dwarsligger 30 april 2018

De Dwarsligger in Aalst kreeg de laatste maanden heel wat kritiek, onder meer toen hij gestrand was op een zandbank op de Dender en de stad alle moeite van de wereld had om hem los te krijgen, maar zaterdag was er nog eens positieve aandacht voor het drijvende kunstwerk dat beide oevers wil verbinden. De dansketting met 100 dansende Aalstenaars maakte een toertje in de stad, ging de Sint-Annabrug over en kwam terug langs De Dwarsligger. Francine De Veylder van de gelijknamige danscompagnie was de drijvende kracht achter de stoet. Met de dansketting willen de organisatoren het verbindende effect van dans en kunst benadrukken. "Een mooi moment omdat net nu ook onze dansschool 40 jaar bestaat. Ik ben tevreden dat er een 100-tal mensen waren", zegt ze.





Een dansketting van 30 mensen trok ook door de Ninoofse straten. De cultuurdienst van Ninove had gehoor gegeven aan de oproep van Danspunt, het steunpunt voor dans en beweging. Een optocht met de muzikanten van de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia uit Meerbeke op kop, vertrok aan De Kuip op het Dr. Hemerijckxplein om te eindigen aan het oud stadhuis op het Oudstrijdersplein. Er was eerst een uurtje geoefend met een danscoach. "Leuk om te doen", vond deelneemster Anna Lambrecht. "Hopelijk is er de volgende keer meer volk." Burgemeester Tania De Jong en cultuurschepen Veerle Cosyns namen deel. (RLA/CVHN)