Danseres Karlien De Savoye speelt thuismatch in De Werf Rutger Lievens

17 december 2018

15u58 0 Aalst Woensdag 19 december brengen danspartners Nicolas Vladyslav en Karlien De Savoye de dansvoorstelling ‘Histoires Courtes. Sans Fin. Et en Couleurs’. Voor Karlien De Savoye (27) wordt het een thuismatch, want zij groeide op in Aalst.

Als we zo vrij mogen zijn om een cultuurtip te geven: ga woensdag eens kijken naar het danstalent van Karlien De Savoye en haar danspartner Nicolas Vladyslav. Karlien keert na dansvoorstellingen in binnen- en buitenland woensdag terug naar Aalst. Vladyslav danste onder andere bij Michèle Anne De Mey en Sidi Larbi Cherkaoui, Karlien werkte samen met Nicole Kohler en Quan Bui Ngoc. “Het is niet echt een verhaal dat we brengen. Het zijn welgekozen beelden die een atmosfeer scheppen. Een mengeling van dans en acrobatie, afgekruid met een paar sprankels poëzie”, zegt Karlien.