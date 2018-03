Danscafé Promille staat te koop EIGENARES EVA DEWULF ZET ER NA 15 JAAR EEN PUNT ACHTER ERIK DE TROYER & RUTGER LIEVENS

02u24 4 Aalst Danscafé Promille in de Kerkstraat in Aalst staat te koop voor 1,1 miljoen euro. Uitbaatster en eigenares Eva Dewulf (44) stopt ermee na 15 jaar. "In die 15 jaar heb ik nooit vakantie genomen. Dat is het eerste wat ik zal doen, twee maanden rusten", zegt ze.

Danscafé Promille is al bijna een kwarteeuw een begrip in Aalst. 23 jaar geleden startte Stef Verhegge met Promille, breidde het uit en liet het 15 jaar geleden over aan Eva Dewulf. Stef werd zaakvoerder van Caffee Cognac op de Grote Markt. Eva vierde dit weekend met haar klanten de 15de verjaardag van Promille onder haar hoede. Terwijl de klanten binnen de verjaardag vieren, hangt er op de gevel een bordje van een vastgoedmakelaar. Die somt op zijn website de eigenschappen van het pand op: een commerciële ruimte van 166 vierkante meter op het gelijkvloers met toog en podium, op de verdieping verschillende vergaderlokalen en bureauruimte, een privégedeelte met drie slaapkamers, twee keukens en een ruime badkamer.





De vastgoedmakelaar zet ook de Kerkstraat als toplocatie in de verf. De Kerkstraat blijft één van de meest levendige straten van Aalst. Vroeger dé uitgaansstraat dankzij Promille, nu evolueert ze naar een straat vol gezellige terrasjes. Ellis Gourmet Burger vestigde er zich recent.





Twee maanden rusten

Eva Dewulf zet er na 15 jaar een punt achter. "Net voor carnaval heb ik het te koop gezet. Wanneer het verkocht is stop ik met het café. Na 15 jaar is het mooi geweest. Ik mag zeggen dat ik veel gewerkt heb, zeven op zeven, ontelbaar veel nachten. Op mijn leeftijd begint het toch wat te wegen. Ik heb in die 15 jaar Promille nooit gesloten, nooit vakantie genomen", zegt ze. "Als het café verkocht is, is dat het eerste wat ik zal doen: twee maanden rusten en een paar weken op reis gaan", zegt ze. Er is de laatste jaren veel veranderd in de horeca. "Je hebt natuurlijk de invoering van het rookverbod gehad, dat was een serieuze klap. Toch denk ik dat ik opnieuw in de horeca zal terechtkomen hierna. Ik heb eventjes tijd om erover na te denken", zegt Eva.





Afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag was het nog eens drie dagen feest in Promille, als vanouds. Op het feestje bedankte ze iedereen die er voor haar was de laatste 15 jaar. "Stef die mij de kans heeft gegeven een mooie zaak over te nemen, mijn financiële instelling om in mij als investeerder te geloven, mijn leveranciers voor de jaren lange goede service, maar vooral al mijn personeel door de jaren heen, dj's, obers, bar, toilet, vestiaire, portiers, glazenrapers. Vooral bedankt aan de klanten, want zonder mijn klanten zou ik hier al niet 15 jaar bestaan. Elk weekend opnieuw zijn ze trouw op post, sommige zijn ondertussen al vrienden. Anderen zelfs al een stukje meubilair", zegt Eva.