Dancing Melrose houdt tweede reünie 19 mei 2018

02u32 0

Op pinksterzondag 20 mei vindt in zaal Arty Party in de Molenstraat in Aalst de tweede reünie van dancing Melrose plaats. Het toegangsgeld gaat integraal naar Kom Op Tegen Kanker. "Na het succes van vorig jaar kon een tweede editie niet uitblijven", zegt organisator Peter Van Den Bremt alias dj Da Pierre. "Vorig jaar werd er 2.200 euro geschonken aan Dierenasiel St-Hubertus. We hopen nu een meervoud te kunnen storten aan Kom Op Tegen Kanker. Er zijn heel wat meer sponsors dan vorig jaar. Heel veel mensen spannen zich ook belangeloos in om de actie zo succesvol mogelijk te maken."





Verwacht opnieuw discoklassiekers met retrohouse, muziek uit de Melrose-periode tot 2002. Aan de draaitafel staan Laplaz en Da Pierre. (RLA)