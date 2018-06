Dan toch Vlaamse Leeuw op straatnaambordjes 28 juni 2018

In Aalst en deelgemeenten komen 48 straatnaambordjes met daarop de naam van de plaats in het dialect. Onder andere de Boetermert (deel Hopmarkt) en de Viemert (ander deel Hopmarkt) en Den Botanieken Hof (Bauwensplein) werden al ingehuldigd. Opvallend detail: op de bordjes hangt de Vlaamse Leeuw. Bij het begin van de legislatuur veroorzaakte het voornemen van N-VA om alle naamborden te vervlaamsen ophef. "We doen wat we beloofd hebben in het bestuursakkoord", zegt schepen Karim Van Overmeire. "Dialect is broos immaterieel erfgoed. Steeds minder mensen kennen nog echt dialect in een wereld waar tussentaal de norm is geworden. Het Oilsjters staat gelukkig nog sterk. Dat heeft vooral te maken met het dialect als voertaal van carnaval", zegt hij. (RLA)