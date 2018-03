Daklozen kunnen opwarmen in De Living VZW PAROL DOET UITZONDERLIJK VIJF DAGEN DEUREN OPEN RUTGER LIEVENS

01 maart 2018

02u51 0 Aalst Vzw Parol doet uitzonderlijk vijf dagen de deuren van De Living open om daklozen op te kunnen vangen. Ze kunnen er koffie krijgen, opwarmen in de zetel en in De Brug genieten van een warme maaltijd of verse soep. 's Nachts krijgen ze een bed in Niemandsland. Het is zeer koud en zelfs de daklozen die het gewend zijn om buiten te leven, kiezen dezer dagen voor een warm bed.

Nu de temperaturen onder nul gaan, zie je wie er in Aalst een warm hart heeft. De meest kwetsbare stadsgenoten kunnen zich in deze koudste week van het jaar warmen in De Living, het initiatief van vzw Parol in ontmoetingshuis De Brug. Normaal is De Living 2,5 dagen in de week geopend, maar nu het vriest doet Parol uitzonderlijk vijf dagen open. "Daklozen die verblijven in opvangcentrum Niemandsland moeten daar 's ochtends buiten en kunnen pas rond 20 uur weer binnen.





Ondertussen moeten ze zich warm zien te houden en daar willen we hen bij helpen. We merkten dat de mensen anders toch al rondhingen in de gangen van De Brug. Men sluit zich op in het toilet om op een warme plek een dutje te kunnen doen. Ook in de inkomhal van De Werf proberen deze mensen het vaak wat warm te krijgen. Daarom dachten we: wij doen open", zegt Lander Claeys van Parol.





Bedden bijgeplaatst

In opvangcentrum Niemandsland verblijven zo'n tien mensen 's nachts en er worden bedden bijgeplaatst als het nodig is. In De Living ontmoeten deze mensen er overdag hun lotgenoten en de verhalen die ze te vertellen hebben zijn niet van de poes. "Prachtig wat ze hier voor ons in De Living doen. Ik ben drie jaar dakloos", zegt Kurt (43). "Als het niet vriest dan mag je vijf dagen lang in een opvangcentrum verblijven, maar dan moet je weer twee weken buiten. Dus ik ga van Aalst naar Brussel naar Gent, van stad naar stad, op zoek naar een warme slaapplaats. Want dat is het probleem, als het -1 graden Celsius is dan mag je blijven zolang je wil in Niemandsland, maar als het een graad warmer wordt dan is het beperkt tot vijf dagen en moet je op zoek", zegt hij. "Ik heb ooit al eens bij -6 graden buiten geslapen. Al kwam er niet veel slapen aan te pas. Het komt er dan op aan om in beweging te blijven om jezelf warm te houden", zegt Kurt.





"Als je vingertoppen koud beginnen krijgen, moet je oppassen", zegt V.D. Hij woont al een jaar buiten, meestal in een tent. "Maar ook al eens in een aanhangwagen met een zeildoek, ik sliep op een luchtmatras. Op de duur ken je de plekjes in de stad waar je eventjes kan opwarmen. De ruimte waar de boiler staat in appartementsblokken bijvoorbeeld. Je moet gewoon zien dat je 's ochtends op tijd weer weg bent, zodat niemand je ziet", zegt V.D. "Of onder het altaar van de kapel van het OLV-ziekenhuis, daar heb ik ook al geslapen. Omdat het buiten te koud was", zegt Kurt.