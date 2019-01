Daklozen kunnen nu ook in het weekend overdag opwarmen in ontmoetingshuis De Brug Rutger Lievens

18 januari 2019

11u35 0 Aalst Met de winterse temperaturen voorziet de stad Aalst ook dagopvang in het weekend. Nu zaterdag en zondag kunnen daklozen en mensen die heel slecht behuisd zijn terecht in De Living – in buurthuis De Brug – van half tien tot half één. Deze maatregel maakt deel uit van het winternoodplan, dat al actief is sinds december.

“Komende zaterdag 19 en zondag 20 januari voorzien we weekenddagopvang, omdat het nog minstens enkele dagen blijft vriezen”, zegt schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA). “Dakloze mensen kunnen dan in De Living terecht, dat is een ontmoetingsplaats in De Brug. Wat betreft de weekends daarna, wachten we de weersvoorspelling af. De (week)dag- en nachtopvang draait al even op volle toeren. Mensen vinden wel degelijk de weg er naartoe. De voorbije week maakten elke nacht tien tot dertien mensen gebruik van een noodbed. De capaciteit is veertien plaatsen.”

Het Winternoodplan voorziet in verscheidene maatregelen om hulp en onderdak te bieden. In samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de politie organiseert de stad en OCMW Aalst onder meer noodopvang voor daklozen en mensen met een slechte huisvesting. Deze noodopvang is actief op vriesdagen. Stijgt de temperatuur weer boven het vriespunt, dan kunnen de mensen vrijblijvend nog vijf nachten op veertien dagen van de opvang gebruik maken.