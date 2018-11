Dakbrand zorgt voor schade in zolderkamer, geen gewonden Koen Baten

16 november 2018

19u20 0

In de Kouterbaan in Herdersem is deze avond een brand ontstaan op de zolder van een woning. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog altijd niets duidelijk. Een brandweerman die in de buurt woonde van het pand schoot snel ter hulp. Het brandweerkorps van Aalst onder andere was ook snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Ze konden wel niet voorkomen dat de zolder aanzienlijke schade opliep en dat er heel wat rookontwikkeling was in de woning. Een deel van de isolatie werd uit de zolder gehaald en naar buiten gegooid, om zeker te zijn dat het vuur volledig gedoofd was. Er vielen geen gewonden. De brandweer liet de woning grondig verluchten. De Kouterbaan was een tijdje niet toegankelijk voor het verkeer.