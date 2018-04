Dagje Turkije op Werfplein 18 april 2018

De Turkse moskee van Aalst organiseert op zondag 6 mei het event 'Dagje Turkije'. Dat zal plaatsvinden op het Werfplein in Aalst tussen 12 en 19 uur. "Het Dagje Tukije word georganiseert door vzw Kevser Moskee in samenwerking van stad Aalst", zeggen de organisatoren. "Het gaat een mooi moment worden met een vleugje Turkse cultuur en lekkernijen. We hopen dat we ook de burgers dichter bij elkaar kunnen komen. Het evenement is vrij toegankelijk waarbij we iedereen van harte welkom heten om deze gezellige sfeer te kunnen ervaren en opsnuiven." Er staan verschillende dansshows en folkloristische optredens op het programma. (RLA)